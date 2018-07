Consumi on line, primato negativo per le donne molisane: le meno digitali d'Italia

L’Italia viene spesso rappresentata come un unico territorio all’interno del quale i consumatori digitali si concentrano in particolar modo nella fascia di età 35-44 (per il 27% delle ricerche) con gli uomini che rappresentano il 60,4% degli acquirenti totali, superando di gran lunga le donne che si fermano solo al 39,6%. In Molise ci sono molti più uomini dediti agli acquisti online, con una percentuale del 68,5% contro il 31,5% delle donne. Per quanto riguarda l'età gli under 44 rappresentano il 60,2% dei consumatori digitali molisani e la fascia di età più attiva nelle ricerche online in Molise è rappresentata da quella tra i 35 e i 44 anni (28%). Dato in controtendenza rispetto alle altre regioni è il fatto che a seguire ci sia la fascia 45-54 (21,1%), più attiva dei giovani 25-34 (20,1%).

Ma è corretto ritrarre il nostro Paese dal punto di vista dell’e-commerce come nazione omogenea e compatta, oppure ci sono differenze regionali che danno carattere ad ogni singolo territorio caratterizzando gli acquisti digitali degli emiliani rispetto a quelli dei toscani e così via? A provare a rispondere a questo interrogativo ci ha pensato idealo - il portale internazionale di comparazione prezzi per gli acquisti online[1].

Innanzitutto, per quanto riguarda le categorie più ricercate per ogni regione, al primo posto vi sono sempre glismartphone, ad eccezione del Molise in cui al primo posto troviamo le sneakers. A seguire smartphone, notebook, videogiochi e avvitatori.

Mentre la ricerca di smartphone e sneakers è una costante in molte regione italiane, le ricerche di avvitatori si concentrano prettamente in Molise. I 5 prodotti più cercati in assoluto in Molise sono l’Apple MacBook da 12 pollici, il trapano avvitatore Makita DF331, una lampada di design a sospensione, uno zaino porta PC The North Face ed un barbecue a carbonella.

Le sneakers mantengono ben saldo il secondo posto in Lazio, Campania, Emilia Romagna, Puglia, Marche, Sardegna e Basilicata, pur restando nel podio anche in Lombardia, Veneto, Piemonte, Toscana, Sicilia, Liguria, Abruzzo e Calabria. Altra categoria che interessa molteplici regioni è quella dei frigoriferi, addirittura al secondo posto delle ricerche in Lombardia, Veneto, Piemonte, Toscana, Liguria e Umbria, a dimostrazione del fatto che l’e-commerce è la soluzione ideale quando si parla di grandi elettrodomestici o accessori ingombranti.

L’elettronica di consumo ritorna nelle varie classifiche regionali con i notebook, sul podio in Trentino, Umbria e Molise e molto ricercati anche in Veneto, Marche, Abruzzo, Piemonte, Emilia Romagna, Sicilia, Toscana e Basilicata; i televisori, particolarmente cercati in Abruzzo, Toscana, Liguria, Campania, Puglia, Sardegna, Calabria, Friuli e Umbria, ed ancora i tablet, al quinto posto delle ricerche nelle Marche, in Trentino-Alto Adige e in Valle d’Aosta.

E se la Lombardia si dimostra terra di appassionati motociclisti, con un quinto posto dedicato ai caschi, i molisani dimostrano invece una passione per il fai da te, con un quinto posto dedicato agli avvitatori. L’indagine di idealo rivela che è la Calabria ad essere la regione Italiana più appassionata di fotografia, con fotocamere digitali mirrorless e reflex che imperversano nelle ricerche. In Basilicata, nelle ricerche più frequenti, compaiono caschi da sci e da snowboard; in Campania, Sicilia, Puglia, Lazio e Molise i videogiochi, con preferenza indiscussa per Fifa 18, uno dei più venduti di sempre.

Ma la regione Italiana che si discosta in particolar modo dalle altre in fatto di ricerche online è la Valle d’Aosta dove, oltre agli orologi sportivi, la maggior parte delle ricerche riguarda tagliaerba e lavastoviglie. Veneto e Trentino, invece, le regioni più sportive d’Italia, nonché le uniche in cui tra le ricerche più frequenti vi è la categoria delle scarpe da corsa.

Ancora qualche curiosità: tra i cinque prodotti più cercati in Friuli-Venezia Giulia c’è un modellino di una Lamborghini Diablo in scala 1:18; tra i top 5 prodotti in Umbria ci sono i cerchi in alluminio per la macchina mentre in Molise, tra le ricerche d’acquisto più frequenti, ci sono i barbecue a carbonella.

L’analisi di idealo ha rivelato che sono gli uomini ad informarsi di più online, ma quali sono le regioni in cui le donne digitali sono più attive? Al primo posto la Sardegna, seguita da Basilicata, Lazio, Lombardia e Sicilia; all’ultimo posto della classifica il Molise e la Valle d’Aosta.

Infine, anche se negli ultimi tempi l’utilizzo del mobile ha sorpassato quello di PC e notebook, ci sono ancora alcune regioni italiane fedeli alla navigazione da desktop, come Valle d’Aosta (65,1%), Trentino (59,3%), Friuli (58,9%) e Liguria (57,2%), territori dove è cospicua la presenza di consumatori digitali over 44, ovvero la fascia della popolazione che, probabilmente, predilige l’utilizzo dei computer e meno degli smartphone, come ci trovassimo di fronte ad un digital divide generazionale. Al contrario, idealo ha registrato una propensione ad usare il mobile nel Lazio (57%), in Lombardia (50,9% ) e in Campania (50,6%). In Molise il mobile non ha ancora scalzato la navigazione da desktop. Il 53,5% di chi cerca prodotti online lo fa da PC, il 38,1% da mobile e solo l’8,5% da tablet.

I consumatori digitali più giovani? Sono quelli che effettuano le proprie ricerche dall’Emilia-Romagna, Puglia, Sicilia, Calabria e Basilicata: è in questi territori che gli under 44 costituiscono un’importante fetta dei consumatori digitali.

“Dopo aver realizzato un’analisi mirata a scoprire l’identikit del consumatore digitale in Italia siamo andati alla scoperta delle singole specificità dei consumatori di ogni regione – ha commentato Fabio Plebani, Country Manager per l’Italia di idealo –Dai risultati appare chiaro come, da una parte ci siano trend costanti in quasi tutti i territori, come le ricerche legate a smartphone, scarpe, televisori e frigoriferi, indice che tra i beni più ricercati ci sono sempre quelli di uso quotidiano o di prima necessità, in quanto l’e-commerce si conferma specchio della quotidianità. Dall’altra, è curioso notare come anche attraverso l’e-commerce ci si renda conto delle differenze tra le varie regioni, che ci mostrano tratti distintivi e curiosità inattese, dalla passione per gli avvitatori in Molise a quella per i taglia erba in Valle D’Aosta!”