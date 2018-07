Aggredisce la ex compagna a coltellate, stalker isernino dai domiciliari alla cella

Un altro caso di violenza sulle donne a pochi giorni da quello sventato dai carabinieri a Venafro, Questa volta ad arrestare l'uomo, un 41enne di Isernia, sottoposto già a misure cautelari per stalking, ci ha pensato la polizia. Interrompendo un altro inferno che sarebbe potuto sfociare in un femminicidio. Lo stalker è stato ritenuto colpevole di aver aggredito l'ex compagna con un coltello durante una lite nella sua abitazione. La donna ha subito delle lesioni giudicate guaribili in pochi giorni.

La decisione della procura di Isernia e della Squadra mobile è arrivata in seguito alla denuncia-querela della parte offesa nei con­fronti dell'uomo. Solo successivamente sono stati effettuati i riscontri giudiziari che hanno confermato quanto dichiarato dalla vittima.

Gli approfondimenti investigativi hanno determinato il gip ad accogliere la richiesta di misura cautelare in carcere formulata dal Pubblico Ministero a carico dell'indagato, provvedimento che è stato prontamente eseguito da personale della sezione di P.G. pres­so la Procura della Repubblica di Isernia e della Squadra Mobile di Isernia. L'uomo ora si trova recluso nel carcere di Isernia, dove attualmente a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.L'episodio si è verificato venerdì 13 luglio ma è stato reso noto dagli inquirenti soltanto nelle scorse ore. La provincia di Isernia in questo momento si conferma quella in cui le donne denunciano di più quanto accaduto.