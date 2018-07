Inaugurazione busto Giovanni Paolo II, la precisazione di Suor Walentyna: non sono la nipote del Papa

Abbiamo incontrato, dietro sua gentile richiesta, Suor Walentyna Wylotek, delle Suore di Nostra Signora del Carmelo, erroneamente indicata in comunicazioni ufficiali e articoli di stampa come "la nipote del papa" in occasione dell'inaugurazione del busto di San Giovanni Paolo II. Sorridendo, ci spiega l'equivoco in cui si è caduti: "Nel periodo del sacerdozio del Karol Wojtyla, tutti i giovani polacchi erano affettuosamente legati con lui. Hanno visto in lui la persona che li vuole bene e raforza la loro fede. Ancor più quando è diventato il PAPA Giovanni Paolo II, e ci sentivamo suoi "nipoti", tanto che per coloro che lo conoscevano era lo Zio LOLEK. Questo era modo di rapportarsi con lui è continuato nel modo di ricordarlo ancora oggi così, e quindi qualcuno ha frainteso che fossi la nipote del papa Santo, pur avendo incontrato molte volte Giovanni Paolo II nella mia vita, con incontri carichi di significato, speranza e luce per la vita. Spero che questo sia chiarito", conclude sorridendo. Suor Walentyna attualmente e ancora per poco svolge il suo ministero come superiora della comunità di Castiglione Messer Marino e alla fine dell' agosto partirà per una nuova missione. così.

Don Francesco Martino