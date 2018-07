Venafro,Piante di marijuana sul terrazzo di casa: giovane denunciato dai Carabinieri

Un’altra importante operazione antidroga è stata messa a segno dai Carabinieri in provincia di Isernia. A Venafro infatti,i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia, hanno sorpreso un giovane del luogo, in possesso di alcune dosi di marijuana che teneva nascoste nelle tasche dei pantaloni. Si è proceduto così ad una successiva perquisizione domiciliare, rinvenendo sul terrazzo dell’abitazione del giovane, ubicata nel territorio di Montaquila, alcune piante di marijuana, nonché altre dosi di marijuana già essiccata, alcune dosi di hashish, un bilancino di precisione e due coltelli, utilizzati rispettivamente per la pesatura e la preparazione delle dosi. I quantitativi di droga e tutto il materiale illecitamente trovato in possesso del giovane sono stati sottoposti a sequestro. Nei suoi confronti è scattata una denuncia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.