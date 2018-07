Consiglio Regionale , sblocco dei pagamenti per i trasporti per 19 milioni di euro

Presto le aziende del Trasporto pubblico locale potranno essere saldate dalla Regione Molise. Lo ha stabilito il Consiglio regionale approvando, a maggioranza, la 'seconda' variazione al Bilancio di previsione 2018-2020. In particolare sono stati individuati i fondi per circa 19 milioni di euro. Circa 13 milioni saranno reperiti attraverso gli oltre 55 mila avvisi di accertamento inviati a cittadini che non hanno pagato il bollo auto nel 2015. "Un provvedimento necessario e urgente - ha detto in Aula il presidente della Prima Commissione Andrea Di Lucente (Popolari per l'Italia) - per garantire la continuità del servizio ed evitare un impatto negativo sui cittadini. Chi vanta crediti nel confronti della Regione - ha aggiunto - non può aspettare anni prima di ottenere il saldo".