Riqualificazione stazioni, due molisane: Larino e Casacalenda

Anche le stazioni ferroviarie di Larino e Casacalenda (Campobasso) tra i 26 centri storici italiani ridisegnati nelle tre settimane intensive di progettazione al 'W.A.Ve.', ciclo di workshop di architettura organizzato dall'Istituto Universitario di Architettura di Venezia. Su iniziativa dell'Ordine e della Fondazione Architetti di Campobasso i due Comuni sono stati inseriti nel laboratorio sperimentale di nuove idee per il rilancio delle aree interne, da attuarsi a partire dalla rigenerazione urbana dei borghi contro l'abbandono e per valorizzare le risorse. "L'idea del W.A.Ve - spiega la Fondazione Architetti - è riportare al centro del dibattito il rapporto tra stazioni ferroviarie e centri storici in un quadro generale di valorizzazione delle strade ferrate quali modalità di accesso, connessione e attraversamento di insediamenti urbani e territori interni, secondo logiche di mobilità sostenibile. Idea esplicitata con il coinvolgimento di Rete Ferroviaria Italiana (Rfi) quale partner del workshop".

Punto di partenza del progetto, dunque, è "il ripensamento del rapporto della ferrovia con le città, come elemento per stabilire connessioni e amplificare le potenzialità turistico culturali dei luoghi". (ANSA).