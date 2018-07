"SedicieCinquantotto 19 Luglio 1992.... per non dimenticare': Giornata dedicata al ricordo del giudice Paolo Borsellino e a tutte le vittime della mafia

VENAFRO (ISERNIA), 17 LUG - 'SedicieCinquantotto - 19 luglio 1992 per non dimenticare': è il tema della giornata dedicata al giudice Paolo Borsellino e a tutte le vittime di mafia, organizzata a Venafro dal 'Collettivo Divergente' in collaborazione e col patrocinio del comune. La manifestazione parte da un'idea più ampia, iniziata con la realizzazione del murale in piazza Falcone e Borsellino "e vorrebbe continuare - fanno sapere gli organizzatori - con un progetto basato sulla cultura della legalità e della memoria collettiva". Il programma prevede: alle 16.30 flash mob in piazza Falcone e Borsellino, seguito da un minuto di silenzio. Alle 18 nella Palazzina Liberty l'esposizione di disegni realizzati da ragazzi della città. Alle 20 ci sarà la proiezione del film 'La Trattativa' di Sabina Guzzanti anticipata da interventi di studiosi del fenomeno mafi