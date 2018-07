Venafro, due denunce in due operazioni dei carabinieri sul territorio

Due importanti operazioni sono state portate a termine dai carabinieri a Venafro. Nella prima i militari hanno denunciato per il reato di truffa, il titolare di un autosalone ubicato in provincia di Isernia. L'uomo aveva venduto un’autovettura usata per un valore di circa quindicimila euro, acquistata da una donna. Il commerciante, secondo quanto accertato dai militari, aveva inoltrato ed ottenuto un finanziamento, a nome dell’acquirente, per il pagamento dell’auto, intascando i soldi, senza aver mai consegnato il veicolo.

Nella seconda invece un sorvegliato speciale di Pubblica Sicurezza, per reati contro la persona, il patrimonio e in materia di stupefacenti, è stato denunciato dai Carabinieri per violazione alla misura di prevenzione in atto. Il sorvegliato speciale, è stato sorpreso negli ultimi giorni, in più circostanze, nel corso di ore serali e notturne,al di fuori dalla propria abitazione, dove invece doveva trovarsi.