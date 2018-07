Scienze infermieristiche, Tedeschi incontra il sindaco D'Apollonio

Continua l'impegno del consigliere Antonio Tedeschi per la facoltà di scienze infermieristiche a Isernia. Per ottenere il risultato, questa mattina, ha incontrato il sindaco di Isernia Giacomo D'Apollonio.

"Questa mattina - ha sostenuto Tedeschi su fb - ho incontrato il sindaco di Isernia per dare seguito al proficuo rapporto di collaborazione intrapreso già nelle scorse settimane. Dopo la vicenda legata al trasferimento della Facoltà di Scienze Infermieristiche nel centro storico che, proprio insieme al sindaco d’Apollonio continuo a seguire da vicino affinché si proceda il prima possibile a riscrivere la convenzione tra Regione Molise, Asrem, Comune di Isernia e Curia Vescovile, oggi abbiamo messo sul tavolo altre importanti questioni che riguardano il capoluogo pentro. Tra queste, la riqualificazione del sito dell’Acqua Sulfurea, area che attualmente versa in un totale stato di abbandono e che, per le sue potenzialità, potrebbe rappresentare un fiore all’occhiello per Isernia. Lavoreremo insieme, il sindaco ed io, affinché questo importante sito possa avere il lustro che merita. Abbiamo già analizzato le possibili strade da percorrere. Resto convinto che, quando le Istituzioni lavorano insieme, in pieno spirito di collaborazione, per il bene del territorio ed i suoi abitanti, è possibile raggiungere importanti risultati. #conoscereprimadifare".