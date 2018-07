Jazz in Galdo: tutti gli eventi di domani

Tutto pronto per la seconda parte della XIV edizione di Jazz in Campo – Jazz in Galdo 2018. Si torna domani sera a San Giovanni in Galdo, con una nuova location: il palco sarà in Via XXIV Maggio, a 100 metri dal centro del paese. Una due giorni ricca di eventi, novità e grandi nomi.

Alle 19 l’inaugurazione della mostra ‘Dear Mister Fantasy’ di Carlo Massarini, capostipite del giornalismo musicale. Ad aprire la prima serata, alle ore 21, i ‘San Francisco String Quartet’ con Jeremy Cohen e Joseph Christianson al violino, Chad Kaltinger alla viola e Andres Vera al violoncello. A seguire, alle 22.15, i ‘Bestaff’ con Alessandro Pitoni voce, Daniele Bazzani e Giancarlo Capo alla chitarra, Saverio Capo al basso ed Andrea Leali alla batteria.

Dalle 23.30 Radio Days, selezione musicale con solo vinile. Dalle 19 alle 24 Vintage & Vinili, Mercatino, Area food e degustazioni. Si ricorda che i concerti sono tutti gratuiti.