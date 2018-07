Capracotta, va a fuoco un tetto fotovoltaico

Ieri, 18 luglio, a Capracotta si è incendiato un tetto fotovoltaico posto su alcuni locali adibiti a fienile. Per spegnere l’incendio sono intervenute due squadre del Distaccamento VIgili del Fuoco di Agnone, che con le dovute cautele del caso, hanno spento l’incendio salvando la struttura e parte dei pannelli. A causa della forte insolazione della giornata, e quindi della piena produzione fotovoltaica, i Vigili del Fuoco hanno dovuto agire sui pannelli in tensione sezionandoli con apposite pinze isolanti e poi spegnendo con acqua. Oltre ai danni materiali non ci sono stati feriti.