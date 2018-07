Apertura del Nuovo Polo Scolastico uno dei punti all' odg del consiglio comunale di Agnone del 28 luglio

Il Consiglio Comunale è convocato, in seduta straordinaria, presso l’Aula Consiliare del Comune sita in Palazzo S.Francesco – Via del Beato Antonio Lucci - il giorno sabato 28 luglio 2018, alle ore 9,30-, con la continuazione, e, qualora la seduta andasse deserta, in seconda convocazione lunedì 30 luglio 2018 –alle ore 18,00- per la trattazione dei seguenti argomenti all’Ordine del Giorno:

1. Lettura e approvazione verbali sedute precedenti.

2.Apertura del nuovo Polo Scolastico sito in Piazza del Popolo.

Determinazioni.

3. Ratifica delibera di Giunta Comunale nr.91 del 31.5.2018 ad oggetto "Variazione al Bilancio di previsione 2018".

4. Ratifica delibera di Giunta Comunale nr.101 del 22.6.2018 ad oggetto "Variazione al Bilancio di previsione 2018".

5. Art.194 del D.Lgs. nr.267/2000 - Riconoscimento debiti fuori bilancio.

6. Bilancio di Previsione 2018: Ricognizione stato di attuazione dei programmi e verifica di salvaguardia degli equilibri di bilancio - Art.193 del D. Lgs. n.267/2000. 7. Recesso dall’adesione del Comune di Agnone alla Centrale Unica di Committenza Regionale.

8. Project Financing, ai sensi dell’art.183 del D.Lgs. nr.50/2016, finalizzato all’esposizione di un progetto relativo al servizio di riqualificazione della rete di Pubblica Illuminazione. Determinazioni.

9. Interrogazioni.