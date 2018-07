Atto vandalico a Belmonte, i radicali invitano il Movimento Cinque Stelle alla manifestazione di Campobasso

La manifestazione di domenica mattina, organizzata dai radicali Molise all'indomani degli episodi di intolleranza a Belmonte del Sannio e Pescolanciano, sta registrando adesioni. Ci saranno i rappresentanti di Potere al Popolo, della casa del popolo e dei giovani democratici. Ora però il coordinatore dei radicali Molise ha inviato una lettera per la partecipazione agli onorevoli del Movimento Cinque Stelle Federico e Testamento e al consigliere regionale Andrea Greco. Per chiedere loro di partecipare all'evento,

"Cari On. Rosalba Testamento On.Antonio Federico e cons. Andrea Greco - si legge nella lettera - siamo giunti dinanzi un bivio, da una parte il racconto vuoto, mistificatorio e propagandistico di ispirazione leghista, dall'altra i dati, i numeri, i morti, lo stato di diritto e la democrazia. Badate, non è nostra intenzione parteggiare per un ipotetico noi o un eventuale loro, no. Vogliamo che i cittadini, di qualsiasi colore, partito o movimento prendano coscienza rifiutando il gioco forza di chi chiude i porti e blocca le navi. Stiamo assistendo alla letterale costruzione di un cimitero, invisibile e pieno d'acqua. Un cimitero innalzato sulla paura e il timore, l'odio e il livore, la compressione di ogni diritto e l'abnegazione dei valori fondanti . Per riflettere basterebbero gli occhi della migrante, vitrei e di ghiaccio, sopravvissuta per quarantotto ore in mare aperto, palpebre vuote che racchiudono la volontà di migliorare la propria esistenza, la speranza di trovare un futuro nello sviluppato e liberale occidente. Occhi spalancati, gelidi e inespressivi che il messaggio politico derubrica a fatalità o a incidente. Opinione pubblica che perfino di fronte al fuoco appiccato ai danni di un centro d'accoglienza, riesce a trovare giustificazioni pretestuose. La violenza e la disumanità facce di una stessa medaglia, della rabbia sociale, incanalata e fatta esplodere al momento ai danni degli ultimi della fetta debole di società . Come consiglieri e onorevoli, facenti parte di un movimento del tutto discontinuo dalla linearità delle logiche partitiche egemoni da dieci o venti anni, come rappresentanti pronti a battersi per la tutela del cittadino e dei diritti ad esso spettanti, crediamo che sarebbe opportuno se, insieme a noi, rifiutaste in maniera chiara e netta visoni semplicistiche e molto spesso false, propinate da vecchi partiti vestiti a nuovo. Come opposizione in regione vi chiediamo di essere tra noi domenica, dalla parte della realtà e non dalla parte della percezione. Meno dell' 1% della popolazione di questa regione è rappresentato da migranti in accoglienza, ve la sentite di puntare il dito contro una piccolissima parte di popolazione distraendo i molisani dalla moltitudine di problemi che affliggono da anni questa terra? Noi no perciò vi aspettiamo!".