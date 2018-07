Venafro, a fuoco un'azienda agricola: nessun ferito

Alle ore 00.19 di stanotte, i Vigili del Fuoco del Comando di Isernia sono intervenuti a Venafro per un vasto incendio che ha interessato un'azienda agricola.Nel rogo sono rimasti coinvolti due autotreni carichi di balle di paglia, un ulteriore rimorchio anch'esso carico di balle di paglia, una motrice ed un mezzo d'opera denominato merlo, tutti disposti sul piazzale dell'azienda, inoltre, è stato coinvolto anche un cospicuo cumulo di balle di fieno accatastate sullo stesso piazzale.

I Vigili del Fuoco, giunti prontamente sul posto con diversi mezzi di intervento, hanno proceduto con le operazioni per il contenimento delle fiamme ed il raffreddamento degli automezzi coinvolti, nonché, a scopo precauzionale, al raffreddamento di un capannone adiacente non interessato dall'incendio. Sul posto durante la notte anche un funzionario VF, i Carabinieri della locale stazione di Venafro e la squadra di pronto intervento ENEL che ha operato sulla linea elettrica che era stata compromessa. Ottenuto il contenimento e controllo dell'incendio, all'alba sono iniziate le operazioni di smassamento, ancora in corso di svolgimento con l'avvicendamento delle squadre VF. Per fortuna, l'incendio non ha provocato danni a persone.