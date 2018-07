Rinnovate le cariche del cd Pro Loco di Vastogirardi: Presidente Antonio Cardillo

Oggi 20 Luglio 2018, nel pomeriggio, presso l'aula del consiglio comunale di Vastogirardi, riunione tra i soci e cittadini alla presenza dell'Amministrazione comunale per eleggere il nuovo direttivo della Pro loco in conseguenza del fine mandato. Le nuove cariche affidate a vecchie e new entres : presidente Antonio Cardillo, funzionario regionale della protezione civile del Molise, la vicepresidenza affidata al presidente uscente Sergio De Lellis, segretario Emidio Patete e tesoriere Marisa Bisciotti.

La nuova Pro loco formata da tantissimi giovani ha immediatamente presentato il programma estivo che spazierà a tutto tondo con eventi che interesseranno in maniera improntata sulla valorizzazione dei beni storici e territoriali del paese oltre che eventi ludici, culinari e culturali. Tra gli eventi segnaliamo gli appuntamenti tradizionali quali "la sagra d r cazzarieglie e fasciuole" e "il de gusto", e diversi eventi culturali di importanza rilevante oltre alle escursioni tradizionali ai luoghi simbolo di Vastogirardi.

Al nuovo presidente, persona dalle grandi capacità organizzative e grande esperienza, e a tutto il gruppo vanno i complimenti e l'augurio di buon lavoro da parte dell'Amministrazione comunale di Vastogirardi che ama definire la Pro loco il braccio lungo del Comune, e invita altresì tutti i cittadini a mettersi a disposizione ciascuno secondo le proprie peculiarità e tempo disponibile, lavoriamo per il bene del paese.