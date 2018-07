Montedimezzo,Unione Ciechi Molise in conferenza stampa: presentazione campo estivo “Villaggio della Solidarietà – Tirrenia 2018"

Montedimezzo presentato il Campo estivo "Villaggio della solidarietà-Tirrenia 2018" dell'UNCI Molise Presso la sala conferenze della Riserva MaB di Montedimezzo (Vastogirardi), alla presenza del presidente dell'I.Ri.Fo.R Molise Marilena Chiacchiari e i suoi collaboratori,si è svolta la conferenza stampa per la presentazione del campo estivo promosso dall'I.Ri.Fo.R Molise "Villaggio della solidarietà-Tirrenia 2018", durante la quale è stato illustrato il progetto promosso e finanziato in sede nazionale e che ha privilegiato l'UICI Molise come campione sperimentale . Numerosa la presenza di ospiti e famiglie, proiettato anche un video dal titolo "Frammenti di Campus" riguardante i ricordi dei campus passati. È stato illustrato altresì il programma del campus 2018 che vedrà la collaborazione di nuovo personale specializzato a livello nazionale nell'educazione e gestione degli ospiti ipovedenti e non vedenti, il campus avrà come linea guida il compito di rendere gli ospiti il più indipendenti e autonomi possibile in strutture comunque adeguate e idonee. Dopo la conferenza a seguire un pranzo consumato all'interno della riserva MaB e nel pomeriggio una escursione sul sentiero didattico autoguidato Colle San Biagio e la visita guidata al Museo della flora e la fauna appenninica. Presente l'Amministrazione comunale di Vastogirardi che ha portato il benvenuto e la solidarietà al progetto UNCI. Si ringrazia altresì il corpo forestale e carabininieri di Montedimezzo per il loro impegno e collaborazione.