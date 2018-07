Salvaguardia della biodiversità:“Ambient’Arti 18-Il paesaggio da spettacolo” al Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise

E' stato presentato nella sala "Corradino d'Ascanio" in Piazza Unione a Pescara l'evento Ambient'Arti 18 - Il paesaggio da spettacolo, che propone un percorso di animazione culturale incentrato sui temi della salvaguardia della biodiversità con particolare attenzione ai grandi mammiferi come l'orso e il lupo.

Il progetto, voluto dal Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise e dalla Riserva Zompo lo Schioppo di Morino, è realizzato dalla Dmc Marsica con la direzione artistica del Teatro Lanciavicchio e prevede un fitto calendario di spettacoli, escursioni e attività che va dal 21 luglio al 23 agosto.

L'iniziativa nasce dalla volontà di condividere una modalità di valorizzazione delle aree protette attraverso l'organizzazione di percorsi ed eventi culturali e di rafforzare le capacità di promuovere i territori mediante un lavoro sinergico tra gli Enti, e i soggetti che a vario titolo si occupano di salvaguardia e promozione delle risorse locali.

Ambient'Arti nasce nel 2000 nella Riserva Zompo lo Schioppo a Morino. Per diversi anni ha raccolto e raccontato storie antiche di cui ancora oggi chi attraversa quelle strade percepisce un'eco profonda, ed ha proposto parole attuali in luoghi e borghi cristallizzati in un passato arcaico.

Oggi Ambient'Arti ha compiuto la maggiore età e quindi la sua casa diventa più grande, fino a comprendere i territori del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise.

Porta con sé: la capacità acquisita di rielaborare il passato in funzione della costruzione di un futuro coerente alla storia e all'ambiente, l'attenzione alle narrazioni antiche, ma rivissute per poter un giorno costruire e raccontare un futuro migliore.

Il Presidente del PNALM Antonio Carrara dichiara che: "Il Parco da anni è impegnato nell'opera di sensibilizzazione dei cittadini e dei visitatori intorno alle tematiche di salvaguardia della fauna protetta e in particolar modo dell'orso. Proprio per questo l'anno scorso sono state raccolte le interviste dei cittadini di alcuni paesi del Parco e con l'aiuto e la professionalità del Teatro Lanciavicchio si è pensato di usufruire di una forma di comunicazione, come quella del teatro, per coinvolgere il pubblico nella complessa e al tempo stesso affascinante possibilità di convivere con l'orso. Il ricco calendario di spettacoli, che interessa più centri del Parco, è il risultato di un percorso più ampio e strutturato che speriamo possa dare riscontri importanti".

Il Sindaco di Morino Roberto D'Amico dichiara di essere molto soddisfatto per questa collaborazione che si è rafforzata con il Parco Nazionale D'Abruzzo, Lazio e Molise e la DMC Marsica, dando maggiore forza e visibilità ad un progetto che da anni viene attivato con positivi riscontri nella Riserva Zompo lo Schioppo.

Giovanni D'Amico, Presidente della DMC Marsica, afferma: "Si tratta di una importante iniziativa che vede lavorare in sinergia due importantissime aree protette della nostra Regione sui temi della sostenibilità e salvaguardia della biodiversità attraverso qualificati eventi culturali. Grazie al supporto del teatro Lanciavicchio, è stata elaborato un ricco programma dedicato alla narrazione dell'ambiente, del paesaggio e di chi lo abita. Il compito della DMC Marsica è di trasformare un evento culturale in una nuova opportunità turistica, costruendo intorno alle iniziative specifici pacchetti da promuovere e commercializzare attraverso tour operator di settore".

Tra le iniziative che interessano i vari comuni della Valle Roveto e del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, si prevedono anche momenti di animazione lungo "La via dei Lupi", un Trekking che rappresenta il collegamento fisico e tematico tra le due aree protette e prosegue fino ad arrivare a Roma.

http://www.parcoabruzzo.it/dettaglio.php?id=49069