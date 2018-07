Probabilmente a causa della pioggia un Agnonese di 54 anni ha perso la vita

in un incidente stradale su un viadotto della SS 650. Inutili i soccorsi da

parte dei Vigili del fuoco di Isernia e di Agnone e del 118 poiché l'uomo

probabilmente è morto sul colpo. Sono in corso gli accertamenti per

ricostruire la dinamica dell'incidente a cura dei Carabinieri e le

operazioni di recupero della salma