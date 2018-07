Marchionne fuori da Fca. Soa e Flm Fca Termoli: Si cambia o stessa musica?

La Fca comunica ufficialmente il nuovo amministratore del gruppo , sperando che il nuovo a.d. sia più chiaro in tempi brevi su quello che si vuole fare dato che il predecessore con tante presentazioni di piani Industriali in pompa magna ha lasciato quasi tutti gli stabilimenti Italiani in mano agli ammortizzatori sociali , tanti precari e giovani che anche nello stabilimento di Termoli stanno per scadere i contratti dopo tanti sacrifici e spremiture. Come era immaginabile l'azienda comunica la prosecuzione della linea già adottata , quindi si cambia solo uomo ma la sostanza è sempre quella.Noi continueremo sulla nostra posizione dalla base invitando I lavoratori a portare attenzione per una costruzione di coscienza sui diritti e la strada da intraprendere unitariamente sulle reali condizioni attuali. Federazione Lavoratori Metalmeccanici Uniti FLMUniti - CUBCub Provinciale di Campobasso SOA Sindacato Operai Autorganizzati aderenti della Fiat Fca di Termoli Termoli , 23 Luglio 2018