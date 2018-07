Caldo fine luglio ad Agnone, polo scolastico e appalto pubblica illuminazione al centro del consiglio comunale

Sabato 28 Luglio si preannuncia un consiglio comunale ancora più caldo dell'attuale calura. La causa, la peculiarità dei nove punti all'ODG.

Dal link allegato http://www.altomolise.net/attualita/18016/apertura-del-nuovo-polo-scolastico-uno-dei-punti-all-odg-del-consiglio-comunale-di-agnone-del-28-luglio si possono leggere tutti e nove i punti. Tra i nove, oltre a quello che riguarda l'apertura del nuovo polo scolastico che coinvolge famiglie, bambini e ragazzi, in coda all'8° punto spicca quanto segue:

"Project Financing, ai sensi dell’art.183 del D.Lgs. nr.50/2016, finalizzato all’esposizione di un progetto relativo al servizio di riqualificazione della rete di Pubblica Illuminazione. Determinazioni."

Un modo molto elegante per dire che l'amministrazione Marcovecchio,probabilmente sta progettando di dare in appalto "la rete di pubblica illuminazione" del comune di Agnone, che consta di circa 1700 punti luce, per una possibile riqualificazione.

Un Projet Financing, ossia (per utilizzare l’espressione impiegata dal legislatore) la realizzazione di opere pubbliche senza oneri finanziari per la pubblica amministrazione, modello adottato da molte amministrazioni per il finanziamento e la realizzazione di opere pubbliche che nelle aspettative dei suoi sostenitori, dovrebbe porre rimedio alla scarsità di fondi pubblici

Nel comune di Agnone abbiamo già una tale esperienza, applicata alla gestione dei servizi cimiteriali.

La modalità e' in voga in molti comuni italiani a causa delle casse comunali a secco ma appaltare a un privato il servizio di illuminazione presuppone che l'impresa che si aggiudica il progetto debba e voglia fare degli utili cosa risaputa e' che le imprese non perseguono finalità filantropiche, non sono associazioni senza scopo di lucro

Importante per gli agnonesi sarebbe seguire con attenzione la proposta che si farà in consiglio comunale il 28 Luglio.

Le opposizioni a seguito delle nostre domande si dicono contrarie, pronte a battagliare per motivi legati ad eventuali ulteriori costi che potrebbero, come detto, gravare sui cittadini.