Termoli, i vigili del fuoco rinvengono un cadavere in via Po

Alle ore 21.35 la sala operativa provinciale dei Vigili del Fuoco veniva allertata perché una ragazza, all’interno di un’abitazione in Via Po a Termoli non rispondeva al telefono e la madre, nonostante in possesso delle chiavi d’ingresso, non riusciva ad entrare nell’appartamento. Sul posto la squadra dei Vigili del Fuoco di Termoli entrava dal balcone sito al secondo piano dell’abitazione e permetteva velocemente l’ingresso al personale sanitario del 118 che si occupava della signorina R.F. di 47 anni di cui constatava purtroppo il decesso.

Inoltre alle ore 3.00 di questa notte la squadra dei Vigili del Fuoco di Termoli è intervenuta sulla variante stradale in Contrada Fucilieri per un incendio che ha coinvolto un carro attrezzi, risultato poi rubato, oltre ad un campo di sterpaglie attiguo alla carreggi