Molise, Eclissi, ecco dove assistere allo spettacolo della Luna rossa

Il 27 luglio decine di appuntamenti e visite guidate del cielo organizzati in tutta Italia da associazioni di astrofili, planetari e osservatori astronomici per osservare l'eclissi più lunga del secolo

VENERDÌ sera, subito dopo il tramonto puntate lo sguardo a Sud-est, lì dove sorgerà la Luna piena mentre si colora di rosso. L'eclissi sarà già nella sua prima fase, la luce del nostro satellite in parte oscurata mentre entra nel cono d'ombra della Terra. Poco dopo una brillante luce rosso-arancione si leverà dall'orizzonte, è Marte, più luminoso che mai, nel suo punto più vicino alla Terra. Il doppio spettacolo sarà visibile a occhio nudo anche in città. Ma per goderselo al meglio, il consiglio è spostarsi dove il cielo è più buio, lontano dai centri abitati, magari in montagna.



Per osservare bene la Luna sarà sufficiente un binocolo anche non molto potente. Sarà così grande e luminosa che anche fotografarla non sarà difficile con un semplice smartphone. Durante la totalità, quando la sua luce si attenuerà in maniera sensibile, potrebbe essere utile una macchina fotografica su cavalletto. Marte sarà ben visibile a occhio nudo ma, per vederlo bene, comprese le calotte polari, sarà necessario un telescopio.

In Molise per osservare al meglio l'eclissi ci si può recare presso osservatorio astronomico di San Pietro Avellana intitolato a ‘Leopoldo del Re’ previa prenotazione

