Caccia fotografica, la passione di Antonio Carfagna

Antonio Carfagna è nato ad Agnone 42 anni fa, vive a Vastogirardi, sposato con due figli. Ha una grande passione,la natura e gli animali. Una passione che fa appassionare chiunque osserva le sue fotografie.

Cresciuto nel rispetto della natura, da bambino amava i documentari e i libri illustrati sugli animali.E' un naturalista per antonomania, senza un ambiente sano gli animali e la natura non prosperano ed oggi il suo tempo libero lo trascorre all'aria aperta nel territorio Altomolisano cercando di catturare con la fotografia immagini di animali, fiori, piante. Bellissime le sue fotografie di fiori e farfalle.

Trascorre moltissime ore in appostamenti all’aria aperta, mimetizzandosi con abbigliamento idoneo, per meglio comprendere e conoscere, ancor prima che per fotografare. Pratica il suo hobby che viene definito "Caccia fotografica", o "fotografia faunistica", è quindi naturalista per antonomasia, perché l’ambiente è proprio lo strumento che gli permette di praticare la propria passione. Ha iniziato per gioco, da autodidatta, ma man mano si è reso conto che per ottenere delle fotografie di animali come quelle delle riviste blasonate, doveva perfezionare la sua tecnica, con l'aiuto dell'avanzata tecnologia odierna, ottiene ottimi risultati. Nella galleria fotografica si possono apprezzare alcune delle sue belle fotografie. Lo rivedremo sicuramente su riviste specialzzate nel settore!