È morto a 66 anni Sergio Marchionne, originario di Chieti. Il manager è morto a Zurigo, nella clinica dove era ricoverato da fine giugno

Questa mattina è morto Sergio Marchionne, manager di origini abruzzesi a capo della FCA . Come spiega l’Ansa, «accanto a lui la compagna Manuela Battezzato e i figli Alessio e Tyler. “È accaduto, purtroppo, quello che temevamo. Sergio, l’uomo e l’amico, se n’è andato”, ha detto John Elkann, presidente di Exor, la holding della famiglia, annunciando la morte dell’ex amministratore delegato di Fca, Sergio Marchionne. “Penso che il miglior modo per onorare la sua memoria sia far tesoro dell’esempio che ci ha lasciato, coltivare quei valori di umanità, responsabilità e apertura mentale di cui è sempre stato il più convinto promotore”».continua su... https://www.ilcapoluogo.it/2018/07/25/labruzzo-dice-addio-a-sergio-marchionne/