Gli operai Autorganizzati Fiat Fca ricordano Stefano Musacchio simbolo delle lotte operaie per la difesa dei diritti

Gli operai autorganizzati della Fiat Fca di Termoli ricordano una figura operaia dello stabilimento molisano simbolo delle lotte degli anni passati ma oggi ancora vivo e di attualità con I valori della solidarietà e per la pace.

Per lui abbiamo versato le lacrime e il coraggio di andare avanti.

Oggi il compagno e attivista sindacale di base Stefano Musacchio avrebbe compiuto 75 anni nato il 25 Luglio 1943 .

Dalla Fiat di Termoli ha scatenato l'eruzione del vulcano con l'autorganizzazione per la conquista e la difesa dei diritti in fabbrica oggi svenduti dai mercenari di convenienza, grazie anche a lui che ha creduto nella lotta e nella resistenza a difesa dei più deboli , fermamente anti capitalista e per la solidarietà , diritti e dignità.

In questa giornata con orgoglio intendiamo ricordarlo e portare avanti le sue battaglie per il bene comune.

Operai Autorganizzati Fiat Fca di Termoli

Termoli , 25 Luglio 2018