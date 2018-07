Santa Lucia Park, si riprende a lavorare il 28 luglio

Dopo la tragica morte di Michele Sallustio avvenuta a seguito di un incidente sulla Fondovalle Trigno, gli impianti del Santa Lucia Parck, di cui la vittima era titolare e ideatore, riapriranno al pubblico sabato 28 Luglio. La notizia si apprende dai social

I familiari della vittima hanno scelto probabilmente di far vivere per sempre quel luogo,luogo di divertimento per bambini e adulti, nel ricordo di chi ha per primo creduto e fortemente voluto uno spazio di svago per la popolazione dell'Alto Molise. Il Santa Lucia Parck raccoglie il gradimento di molti molisani con le sue splendide piscine immerse in una oasi di verde di rara bellezza

di seguito il post della riapertura:

"Informiamo i nostri clienti che il Santa Lucia Park riaprirà sabato 28 Luglio.

Il Santa Lucia Park è stato, è, e resterà un luogo di divertimento e di svago per tutti gli Agnonesi e la comunità dell'Alto Molise... continuare è un nostro dovere, per mantenere vivo il ricordo di chi ha dato vita a tutto questo."https://www.facebook.com/santaluciapark2/?hc_ref=ARS6uYCW8zLKdB0Fjk62wwKcVEP87DTiIW_X26ZnY3Z9KuPTNPTD7s63-xfmDMUCrW0&fref=nf