Termoli, intervento dei Vigili del Fuoco in via Pisa in soccorso di una anziana che veniva trasportata in ospedale

Oggi poco prima delle 15 i Vigili del Fuoco di Termoli sono intervenuti insieme al personale del118 in via Pisa per soccorrere una donna di settant'anni che non rispondeva al telefono di casa. Il figlio, residente a Foggia, dopo aver provato invano di mettersi in contatto con la madre allertava i soccorsi. I Vigili del Fuoco sono saliti dal balcone per aprire la porta al medico del soccorso sanitario. La donna, dopo le prime cure, veniva trasportata con urgenza all'ospedale .