Nuovo Sogno Agnonese a muso duro contro il sindaco: l'amministrazione ha fallito, ci opporremo con iniziative pubbliche al project financing per la pubblica illuminazione

Durissima giunge la contestazione di Nuovo Sogno Agnonese, gruppo politico di minoranza al comune di Agnone, al project financing per l'illuminazione pubblica, proposta dell'amministrazione Marcovecchio. L'accusa e' di incapacità gestionale, in sintesi a loro dire, si appalta, si esternalizza per incapacità manifesta a programmare, prevedere e risolvere le questioni legate ai bisogni dei cittadini, ciò non solo non fa del comune di Agnone un comune virtuoso, ma gli agnonesi corrono il rischio di essere penalizzati con ulteriori esborsi tributari.

Di seguito la nota di Nuovo Sogno Agnonese

Amministrazione Marcovecchio incapace di risolvere i problemi della comunità, priva di visione progettuale che ancora una volta ricorre ai privati per nascondere la propria incapacità amministrativa.

Sabato 28 luglio 2018 abbiamo assistito ancora una volta all’incapacità di questa amministrazione di risolvere i problemi che interessano la comunità e abbiamo avuto conferma dell’inesistenza di una visione progettuale convinta per lo sviluppo di Agnone integrato con l’Altomolise. Uno dei punti all’ordine del giorno di rilevante importanza per la comunità, è stato portato in Consiglio dalla maggioranza, senza un dibattito, un confronto con la cittadinanza. Si tratta del Project financing per l’efficentamento del 50% della pubblica illuminazione, ultimo servizio dal quale l’amministrazione Comunale lavorando poteva recuperare delle economie da reinvestire per la comunità; Invece hanno preferito affidare il servizio in gestione per 15 anni ad un privato che porterà a nostro giudizio ad avere un aumento dei costi per i cittadini.

A fronte di una bolletta per la pubblica illuminazione che nel 2014 era pari a € 220.000,00, con un investimento mirato all’efficentamento della stessa fatto attraverso una programmazione attenta dell’amministrazione Carosella, con un impegno di risorse complessivo di circa € 320.000,00 di cui € 240.000,00 finanziati da fondi Europei, senza gravare sulle tasche dei cittadini, siamo passati ad una bolletta che nel 2016 è stata di € 167.000,00. La nostra programmazione e il lavoro fatto, seguito giorno per giorno, ha prodotto un risparmio di € 53.000,00 anno.

Oggi hanno deciso di mettere a gara un progetto proposto dal soggetto promotore la Menowatt del valore € 798.585,14 che vedrà il Comune impegnato nel pagamento di una rata annuale per 15 anni pari a € 89.000,00 più il costo dell’energia e con molti punti interrogativi sulla manutenzione ordinaria e straordinaria che a nostro parere comporterà una spesa maggiore rispetto ai costi attuali per il comune e quindi per i cittadini.

Le amministrazioni di centro destra a quanto pare dal passato non hanno imparato nulla, continuano a fare danni, vedi cessione della rete gas ed altro. Noi nel fare amministrazione abbiamo sempre anteposto l’interesse della comunità, cercando di diminuire i costi dei servizi erogati, migliorandone l’efficienza, impegnando l’economie ottenute in altri progetti per la comunità. Infatti dal lavoro di efficentamento delle reti: idrica e il 50% di illuminazione pubblica abbiamo ottenuto un risparmio di circa € 150.000,00 anno.

Nei prossimi giorni comunicheremo le iniziative che intendiamo intraprendere per bloccare l’avvio della procedura del Project financing per l’efficientamento della rete di illuminazione pubblica spiegandolo ai cittadini; ci auguriamo che questa azione porti a far riflettere l’attuale amministrazione e la induca a recedere da questa scelta sciagurata.