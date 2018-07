16° edizione del Festival MoliseCinema a Casacalenda (Molise) dall'7 al 12 agosto 2018

La 16° edizione del Festival MoliseCinema si svolgerà a Casacalenda (Molise) dall'7 al 12 agosto 2018. Il festival prevede anche eventi speciali che si terranno in altri comuni della regione Molise.

Sono 4 le sezioni competitive del Festival (corti internazionali; corti italiani; documentari italiani; lungometraggi opere prime e seconde), con scadenza per inviare i lavori fissata al 31 maggio 2018. Oltre ai concorsi, nel festival ci saranno numerosi altri eventi, proiezioni speciali, incontri con i protagonisti, retrospettive, mostre e concerti.



MoliseCinema intende promuovere le più recenti e innovative produzioni del cinema italiano e internazionale, privilegiando i giovani autori e i nuovi linguaggi, con particolare attenzione ai cortometraggi e ai documentari.

Nelle 14 edizioni finora svolte, il festival ha proposto al pubblico una programmazione molto articolata ospitando centinaia di attori, registi, produttori e addetti ai lavori.

Il successo di pubblico finora conseguito, la partecipazione di numerosissimi ospiti e protagonisti del mondo del cinema, l’ampia visibilità sulla stampa locale e nazionale e un generale consenso che si è registrato da parte delle istituzioni e della società civile confermano l’interesse crescente per MoliseCinema, che è diventato un punto di riferimento costante della vita culturale del Molise e del Mezzogiorno e che acquisisce sempre più uno spessore nazionale ed internazionale.

Con la sezione "Girare il Molise” il Festival intende valorizzare il Molise come location per le produzioni cinematografiche ed audiovisive.

L’associazione organizza inoltre durante tutto l’arco dell’anno rassegne, proiezioni, incontri, mostre ed eventi legati alla cultura cinematografica.