Si è insediato oggi il nuovo Questore di Isernia Dr. Roberto Pellicone, subentra al Dr. Ruggiero Borzacchiello.Dopo una cerimonia con la deposizione di una corona dall’oro ai caduti della Polizia di Stato, l’alto dirigente in conferenza stampa ha dettato le linee guida del suo mandato

Il nuovo Questore con un curriculum di tutto rispetto ha espresso la volontà di continuare l’opera di prevenzione del suo predecessore, nel contrastare i principali reati che interessano la nostra area provinciale, in primis quelli predatori, dei furti nelle abitazioni, con un occhio attento alla lotta contro lo spaccio di stupefacenti, ribadendo più volte la necessità del coinvolgimento della gente del luogo indispensabile nel preservare il territorio da attacchi esterni malavitosi.

Il curriculum del nuovo Questore Dirigente Superiore Dr. Roberto Pellicone:

<<Il Questore dr. Roberto Pellicone nato a Sondrio il 22 giugno 1963, si è laureato in

Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Messina.

Si è arruolato nella Polizia di Stato

nel 1988.

Dal 2.7.1989 al 30.9.1991, ha prestato servizio presso il

XII Reparto Mobile.

In tale periodo, peraltro, è stato impegnato in servizi di Ordine Pubblico e in numerosissimi

rastrellamenti antisequestro in Aspromonte.

Dal 1.10.1991 al 31.7.2000 ha prestato servizio presso la

Squadra Mobile di Reggio

Calabria, nell’ambito della quale oltre a dirigere la Sezione Antiracket, dal 1993 ha

svolto altresì le funzioni di Vice Dirigente dell’intera struttura investigativa.

In tale arco temporale, ha coordinato numerosissime indagini di notevole rilievo,

condotte nei confronti di esponenti della criminalità organizzata calabrese.

Dal 1° Agosto 2000, ha diretto la D.I.G.O.S. della Questura di Reggio Calabria.

Nel 2005 ha frequentato il XX Corso di Alta Formazione, presso la Scuola di

Perfezionamento Forze di Polizia. Il 1.1.2005 è stato nominato Primo Dirigente.

Dal 6 aprile 2009, per circa sei anni e mezzo ha ricoperto l’incarico di

Vice Questore Vicario della Questura di Crotone.

Dal 1° ottobre 2015 ha svolto l’incarico di Vicario del Questore di Reggio Calabria

per circa due anni e mezzo.

Ha frequentato i seguenti corsi di perfezionamento:

Corso Antisequestro Eliportato; Corso di Negoziatore in occasione di presa d’ostaggi

(organizzato dalla Direzione Centrale Polizia Criminale -Servizio Centrale Operativo (SCO) e dal Federal Bureau of Investigation (FBI);

Corso di perfezionamento Antiterrorismo (Organizzato dal Federal Bureau of Investigation –

Antiterrorism Assistance Program) tenutosi a Budapest.-

Promosso Dirigente Superiore della Polizia di Stato il 5 aprile 2018.>>