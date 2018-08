Termoli, sottoscritto protocollo d’intesa per istituzione di presidio acquatico di pattugliamento e soccorso.

Mercoledì, 1 Agosto 2018 Il 1° Agosto 2018 è stato sottoscritto, nella sala consiliare del Comune di Termoli, per il secondo anno consecutivo, il protocollo d’intesa tra i Vigili del fuoco del Comando Provinciale di Campobasso, Regione Molise, Prefettura, ed i quattro Comuni costieri di Termoli, Campomarino, Petacciato e Montenero di Bisaccia, per l’istituzione di un presidio acquatico di pattugliamento e soccorso. A rappresentare la Regione è stato l’assessore all’ambiente Nicola Cavaliere, il vice prefetto vicario Pierluigi Pigliacelli dell’Ufficio Territoriale di Governo, i Sindaci Angelo Sbrocca, Nicola Travaglini e Roberto Di Pardo per i rispettivi Comuni di Termoli, Montenero e Petacciato, mentre il Comune di Campomarino è stato rappresentato dalla presidente del Consiglio Paola Cantelmi. Per i Vigili del fuoco il comandante provinciale Ing.Cristina D’Angelo, accompagnata dal capo distaccamento adriatico Aldo Ciccone e dal personale che sarà operativo da dopodomani. Presente il Comandante della Capitaneria di Porto di Termoli C.F. Francesco Massaro. Il presidio acquatico dei Vigili del fuoco, da venerdì 3 Agosto, per dieci dei giorni ritenuti tra i più affollati nelle spiagge ed in mare, ossia weekend e periodo a cavallo di ferragosto, vedrà quattro unità appositamente preparate e specializzate, pronte ad effettuare pattugliamento ed interventi di soccorso in mare utilizzando un battello pneumatico ed una moto d’acqua con barella galleggiante. La copertura temporale sarà di 8 ore, dalle 10 alle 18.