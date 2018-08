Sovraindebitamento, l'avvocato isernino Di Fiore evidenzia 6 criticità della legge, Fico ne terrà conto in parlamento

La segreteria del presidente della Camera, Roberto Fico, ha comunicato al legale isernino la notizia della considerazione data alla sua riflessione e del trasferimento della sua missiva in Commissione.

Ma di che argomento si tratta? Se un genitore perde il lavoro e non è più in grado di pagare il mutuo-casa ci sarà una legge in grado di consentire al debitore-meritevole e ai suoi familiari di liberarsi dell'indebitamento (senza colpa) per ritornare di nuovo liberi di contrarre?

Ebbene, questo è l'Istituto del Sovraindebitamento di cui si occupa la legge 3/12. In Italia questa prerogativa è arrivata tardi e, soprattutto, non appartiene al diritto romano, ma alla tradizione giuridica anglosassone.

Seppure con leggere differenze, il sovraindebitamento nel Regno Unito risale al 1976. Negli Usa c'è dal 1978, in Francia dal 1989 e in Germania dal 1994. L'istituto ancora non entra appieno nei tribunali.

Di Fiore, esperto del campo, da tempo si occupa dell'argomento e alcuni suoi lavori sono stati già pubblicati da Giuffrè e da altri editori prestigiosi del settore giuridico.

Nelle sue note, l'avvocato isernino ha sottolineato sei evidenti criticità riguardanti il progetto di riforma della legge istitutiva del sovraindebitamento.

Ha messo in luce la difficoltà di ottenere concreta tutela giudiziale nel caso in cui il debitore incolpevole abbia subito il pignoramento della casa.

Di tutto ciò si terrà conto in commissione parlamentare. Davvero un riconoscimento prestigioso per l'avvocato Di Fiore.