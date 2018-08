L'esperimento di Nicole, un viaggio inventato per i social. La riflessione sulla finzione del virtuale

"Salve gente, is there anybody out there?

È tanto che non scrivo un articolo sul blog, talmente tanto che avevo dimenticato di averne uno!

Un mese fa è successo qualcosa che non mi aspettavo, qualcosa che mi ha fatto davvero tanto male, ma tanto! E cosa si fa nei momenti più difficili? Durante i primissimi giorni ci si dispera...Poi abbiamo due scelte: disperarci ancora o agire!

Per mia natura non mi va di fossilizzarmi su ciò che mi fa male, preferisco mantenere la mente impegnata in qualche modo, in questo caso ho deciso di fare un viaggio. Ehm...Un finto viaggio!

Perché decidere di fare un finto viaggio e soprattutto cosa mi ha fatto venire questa, a primo sguardo, stramba idea?

Un pomeriggio scorrevo la home di Facebook e mi sono soffermata a riflettere su tutti i post che vedevo: gente felice, gente triste, gente figa, gente che ostenta ricchezza e spensieratezza, poi...Il post che mi ha illuminato "Mentre voi siete in vacanza alle Bahamas, io vado a fare la spesa all'Eurospin!".

Da lì la riflessione: quanto di ciò che vediamo sui social è vero? "Sono davvero sempre felici e innamorati 'sti due?", "E lei davvero ogni mattina fa colazione con la rosa sul tavolo, la candela e prepara un buffet da matrimonio per far colazione da sola?", "E tu che hai il fiatone per una rampa di scale, davvero ogni mattina riesci a correre per 20km?", "E tu che appena ti svegli ti fai un selfie allungata sul letto già truccata e ben pettinata?".

Poi ho rigirato il pensiero su di me e mi sono resa conto del fatto che avevo fatto la stessa cosa, i primi giorni successivi al "fattaccio" avevo trasformato la mia pagina in un muro del pianto, poi non so cosa sia scattato nel mio inconscio e ho deciso di cancellare tutto, pubblicando post che trasmettevano tranquillità e indifferenza. Ero colpevole anche io di cyber benessere!

Ma allora, è davvero così facile ingannare il "pubblico"? È davvero così semplice costruire una finta realtà sui social? Volevo testarlo e provarlo, da qui nasce il mio esperimento social(e)!

Fidatevi, non è stato così difficile. Prima di tutto ho pensato ad una meta che mi avrebbe permesso di star via solo per due giorni (non avrei avuto la pazienza di "nascondermi" per più tempo. una meta che conosco bene e della quale avevo già un po' di materiale fotografico.

Scelta la meta, avevo bisogno dei complici giusti: la mia famiglia, che dopo un attimo di incredulità ha preso la cosa a ridere...E un paio di amici: uno da chiamare quando avevo voglia di fare una chiacchiera e da tenere informato passo, passo...E uno bravo con Photoshop che potesse ritoccare qualche foto!

Che il gioco abbia inizio: Prima cosa, la foto che informasse sulla partenza, i più furbi avranno sicuramente notato che non era quella del biglietto aereo, ma solo la schermata delle info su costi, date e orari!

A questo punto il mio telefono è diventato un call center, commenti e like sotto il post, chiamate e messaggi da parte di gente curiosa, a proposito: CHIEDO SCUSA A CHIUNQUE SI STIA SENTENDO PRESO IN GIRO, purtroppo ho dovuto mantenere la stessa versione con tutti, nessuno escluso, altrimenti l'esperimento non avrebbe avuto più senso!

Qui la parte più divertente, con la complicità di mia sorella, per due giorni le pareti bianche di casa hanno fatto da sfondo per le pose che poi avrei passato al mio amico Photoshopparo!

Un po' di attenzione agli accessi sui social, massima allerta per non rispondere ai messaggi su Messenger (da brava anti-tecnology non ho saputo eliminare la localizzazione ai messaggi, un po' di pazienza et voilà...In un attimo ero già tornata in Italia!

Ah, ragazzi, se avete intenzione di fingere un viaggio, occhio ai tg, al mio rientro sono arrivata a fiumicino senza nemmeno sapere che ci fosse uno sciopero in corso, infatti qualcuno mi ha chiesto "Nì ma con lo sciopero?" e io che proprio non so mentire sono però riuscita a cavarmela con un vago "Eh si, stavano facendo un po' di casino!", quindi...Occhio!

Adesso qualcuno si chiederà "Ok, ma tutto ciò per arrivare a cosa?", spiego subito.

Sarà capitato almeno una volta ad ognuno di voi, di noi, di guardare la social life di qualcuno e pensare "Dai, che vita figa che ha! Dio lo benedica beato/a lui/ei!"...

La cosa sorprendente è che nel periodo mio più buio, ho contato sulla punta delle dita le persone che si sono preoccupate di darmi un minimo di supporto per la situazione che stavo vivendo, ma è bastato far credere una partenza all'estero in solitaria per trasformarmi in una specie di wonder woman e ricevere decine di messaggi colmi di stupore e curiosità!

Insomma...La Nicole libera che va da sola a Parigi era più stimolante e interessante della Nicole che non sta proprio al top!

Dimostrazione? Respirate e rilassatevi, la vostra vita non è meno bella o meno interessante di quella degli altri, è semplicemente la vostra, è questo che conta...E soprattutto non basatevi MAI su ciò che vedete sui social, sottovalutando voi stessi e la vostra vita!

Senza mettere piede fuori casa ho palesemente dimostrato quanto sia facile distorcere la realtà sui social network senza stuzzicare i sospetti di nessuno, ok, forse chi mi conosce bene qualcosa avrà sospettato, io che quando vado in vacanza, poi racconto con tanto entusiasmo minuto per minuto ciò che ho fatto, stavolta mi sono limitata a "Si, è andata bene...Ho staccato la spina per due giorni!"...È un po' strano, no?

A questo punto vi lascio con due domande:

* Saremo mica burattini nelle mani dei social media? Davvero non ci sentiamo mai strumentalizzati?;

* Voler apparire per ciò che vorremmo essere in una vita ideale, piuttosto che per ciò che siamo in realtà, ci rende comunque persone libere?

...Vivete con i vostri tempi, con le vostre gioie e con i vostri dolori, vivete seguendo le vostre emozioni e le vostre idee, in poche parole...Vivete la vostra vita, non quella che gli altri vorrebbero vedere!

Ps: nell'articolo ovviamente troverete alcune foto della mia stravolgente (finta) vacanza!

