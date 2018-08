Pescolanciano, idonea la struttura che dovrebbe ospitare i migranti. Arriva l'ok della Prefettura

La Prefettura di Isernia ha effettuato oggi un sopralluogo presso la struttura di Pescolanciano che dovrebbe essere adibita a centro di accoglienza per immigrati richiedenti asilo.

L’organo ispettivo della Prefettura aveva già svolto ad aprile, come da prassi prefettizia, un primo sopralluogo per verificare l’idoneità della struttura, offerta in sede di gara, ad accogliere richiedenti asilo e aveva prescritto alcuni lavori necessari per adeguarla alla sua nuova destinazione.

Dalla verifica odierna , compiuta alla presenza dell’Amministrazione Comunale, è risultato che all’immobile, al quale il Comune aveva già riconosciuto l’agibilità nel 2014, sono state apportate le modiche richieste dalla Prefettura ed è quindi idoneo ad accogliere fino a 15 migranti richiedenti protezione internazionale.