Emergenza umanitaria in Venezuela, il comitato si riunisce

Oggi alle 11:00 al termine delle lezioni di italiano che i volontari dell’Associazione AUSER Padre Giuseppe Tedeschi hanno promosso in favore di 40 persone, per lo più giovani e ragazzi in età scolare, si è riunito il Comitato Molise Pro – Venezuela presso il Terzo Spazio – Centro del Volontariato in Via Cirese al Quartiere CEP a Campobasso per esaminare le ultime evoluzioni riferite al dramma umanitario sempre più grave che tocca milioni di venezuelani in generale e tra di loro anche centinaia di migliaia di oriundi italiani.

La terza vittima molisana nel giro di pochi mesi obbliga tutti a moltiplicare gli sforzi per intervenire ad ogni livello a sostegno delle persone in difficoltà adottando misure operative concrete e accogliendo al meglio chi rientra dal Venezuela.

È indispensabile accrescere l’impegno umanitario, l’attività solidale e aprirsi con maggiore determinazione ai bisogni delle tante famiglie rientrate in Molise e delle tante altre che attendono un segnale per essere aiutate ed agevolate nel loro rientro in Italia.