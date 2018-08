Fiat fca Stabilimento di Termoli In ferie tra precarietà e incertezze

Il coordinamento provinciale di Campobasso della Flmuniti Federazione Lavoratori Metalmeccanici Uniti supportati dagli aderenti al Soa Sindacato Operai Autorganizzati della fiat fca esprime parere negativo in merito alla comunicazione aziendale del 2 Agosto che comunica l'uscita di 150 giovani dallo stabilimento termolese dopo mesi di lavoro flessibile e disagio sui turni e sulle linee , il ben servito è frutto del fallimento del cssl contratto aziendale firmato e supportato dai sindacati firmatari dove l'instabilità e il taglio dei diritti fanno da padrona , seppur vero che la comunicazione sostanzialmente mette in organico circa 13O lavoratori su 500 il resto continua ancora con contratto precario a termine e 150 fuori con promesse congiunte di un bacino che all'occorenza verrebbero considerati , questo metodo già fallimentare e non avvenuto in passato dove centinaia di giovani coinvolti dall'illusione ancora aspettano di essere richiamati , ancor più grave il fatto perchè da Settembre arriveranno a Termoli altri lavoratori aggiunti a quelli presenti da altri stabilimenti fiat vittime della mobilità dai loro territori.

Di produzioni future neanche a parlarne ,di certo non resteremo a guardare questo scenario di continua incertezza , la nostra solidarietà ai giovani licenziati , anche durante il periodo di chiusura estivo terremo alta l'attenzione pronti a imminenti iniziative di agitazione e di lotta per non lasciar passare la linea della precarietà dei tagli occupazionali e dei diritti .

Per il coordinamento Provinciale Flmuniti Cub in fca Termoli

Per Soa Sindacato Operai Autorganizzati

Gli operai

Andrea Di Paolo

Elvio Lategano