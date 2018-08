"Cena sotto le stelle" presso la Rsa Santa Maria del Monte a Castiglione MM

Questo pomeriggio è stata organizzata una grande festa per gli ospiti della RSA Santa Maria del Monte a Castiglione M.M. Gli anziani ospiti palesemente felici di essere accanto ai propri familiari e sorpresi di quella grande festa preparata in loro onore. Molti i familiari presenti, figli, nipoti, e congiunti. Ogni parente accanto al proprio caro, ricoprendolo di tante attenzioni e carezze, anche se molti di loro purtroppo vagano invano nella loro memoria alla ricerca di volti e di luoghi. Lo staff della RSA impagabile, professionale al completo. La festa aveva un titolo " Cena sotto le stelle". La cena e' stata preceduta dall'animazione condotta da giovani animatori che se le sono inventate tutte per farli divertire. Canti, balli, giochi e magie con il coniglio d'obbligo che appare e scompare. Alla fine , ogni anziano ospite ha cenato con i propri familiari con un primo piatto a base di sagne fagioli e cotiche.Momenti ludici terapeutici che aiutano a superare le difficoltà legate all'età che avanza con tutti gli invitabili acciacchi che comporta.