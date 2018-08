Agnone, scatta il caso "Casa Olympia". All'interno la delibera di affidamento in comodato d'uso gratuito

Una delle novità agnonesi con risonanza sui media in ambito sportivo, è stata l'istituzione da parte della polisportiva Olympia Agnone, di una casa dedicata allo sport in particolare al calcio agnonese dal nome "Casa Olympia".

Progetto stimolante emulativo di altre realtà. La casa Olympia è situata nella zona dell'antico borgo medievale agnonese, in un immobile fino a qualche anno fa adibito alla ricezione turistica di proprietà del comune di Agnone.

Immobile restaurato e degno di ammirazione,resosi vacante. Con delibera del 23 Luglio 2018, n°123, il comune affida l'immobile alla società sportiva agnonese in comodato d'uso gratuito, nelle more della preparazione di un bando di gara e "a parziale conguaglio del contributo dovuto e non elargito per la gestione dell’ impianto Sportivo “Stadio Comunale Civitelle”

A seguito di ciò ,numerose sono state le sollecitazioni giunte a Altomolise.net sull'argomento finalizzate ad ottenere informazioni sulle modalità dell'affidamento, pertanto pubblichiamo la delibera.

Le obiezioni e il malpancismo derivano dal fatto che l'amministrazione Marcovecchio non ha ritenuto opportuno indire una gara pubblica, per un immobile pubblico, per un eventuale e successivo affidamento, bando di gara al quale avrebbero potuto partecipare altri soggetti a vocazione profit o no-profit e concorrere in regime di libero mercato, dove fosse previsto un contratto di locazione congruo destinato alle casse comunali

Oggetto: Immobile comunale sito in Piazza Plebiscito denominato "Ostello" - Determinazioni.







L'anno duemiladiciotto addì ventitre del mese di luglio alle ore 12:00, presso la residenza

Municipale in Via G. Verdi n. 9 si è riunita, su invito, la Giunta Comunale nelle persone dei

Presenti Assenti 1)- MARCOVECCHIO Lorenzo - Sindaco - X 2)- MARCOVECCHIO Linda Rosa – Vice Sindaco - X 3)- SCAMPAMORTE Carmine Antonio X 4)- AMICARELLI Edmondo X 5)- MELLONI Annalisa X - TOTALI - 3 2





Partecipa il Segretario Generale Dr.ssa Miraldi Maria Teresa il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig.Marcovecchio Lorenzo - Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE



VISTA la relazione di istruttoria del Geom. Carmine Masciotra, in qualità di Responsabile del Terzo Settore, nominato con Decreto Sindacale n. 03/2018 del 09.01.2018, che di seguito si riporta



IL RESPONSABILE DEL TERZO SETTORE



PREMESSO CHE - Il Comune di Agnone è proprietario della struttura sportiva denominata “ Stadio Comunale Civitelle”; - La struttura è sempre stata data in gestione alla Polisportiva Olimpia Agnonese, squadra di calcio militante nel Campionato Nazionale Dilettanti di serie “D”; - Negli anni addietro l’Amministrazione Comunale, quale corrispettivo per la manutenzione ordinaria della struttura, elargiva un contributo per la partecipazione alle spese; - Nella gestione del corrente anno l’Amministrazione Comunale non ha avuto la possibilità di prevedere in bilancio alcun contributo nonostante le reiterate richieste da parte della Società Sportiva;



DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale è proprietaria, tra l’altro, di una struttura ricettiva sita in P.za Plebiscito denominata “Ostello”;



VISTA la richiesta della richiamata Società Sportiva di poter usufruire di detti locali per ospitare i calciatori;



CONSIDERATO CHE al momento detta struttura è libera e nella piena disponibilità del Comune che sta ponendo in essere gli atti per l’espletamento della gara per la Gestione della Struttura ricettiva; CHE la stessa, previo sopralluogo e presa visione effettuato in data 16 luglio u.s., è stata ritenuta idonea e pronta all’ uso; CHE la Polisportiva Olimpia Agnonese nell’ espletamento delle proprie attività coinvolge numerosi atleti che, provenienti da fuori regione frequentano le scuole superiori di Agnone e che la finalità dell’uso del predetto immobile era proprio quella di dare ricovero agli studenti



RITENUTO le finalità non risultano mutate, può concedersi, a parziale conguaglio del contributo dovuto e non elargito per la gestione dell’ impianto Sportivo “Stadio Comunale Civitelle”, in comodato d’ uso gratuito, la struttura ricettiva sita in P.za Plebiscito denominata “ Ostello” alla Polisportiva Olimpia Agnonese con effetto immediato e fino al completamento delle procedure di gara e quindi all’ affidamento della gestione della struttura alla ditta aggiudicataria;



Si RIMETTE alla Giunta Municipale per la stesura dell’atto consequenziale



IL RESPONSABILE DEL TERZO SETTORE f.to Geom. Carmine Masciotra