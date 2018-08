Agnone: Si attiva la catena della solidarietà e le due cagnoline nere sono salve

Abbiamo fatto più di un appello da questo portale per aiutare due cagnoline nere abbandonate sperando di evitare il trasferimento delle povere bestie presso il canile. In prima istanza l'appello è stato lanciato da Anna Di Lollo. Successivamente le cagnoline sono state portate presso il Comune di Agnone e grazie alla sensibilità dell'Assessore Annalisa Melloni, animalista convinta e dell'attivazione di una catena di solidarietà, non sono finite in un canile. L'assessore ha fatto un nuovo appello e le canette non sono state immediatamente trasferite in un canile, come procedura vuole, perchè una delle due povere bestie mostrava segni evidenti di sofferenza fisica dovuta alla disidratazione. L'intervento del servizio veterinario della ASL, la premura dimostrata da alcuni impiegati comunali hanno fatto il resto

Una delle due bestioline è stata adottata e l'altra salvata da una morte certa ma resta in attesa di essere adottata. E' indispensabile non abbandonare gli animali. Il comune , la Asrem, per combattere il fenomeno del randagismo e dell'abbandono mettono gratuitamente a disposizioni della popolazione strumenti idonei a fronteggiare tali incivili comportamenti , fra l'altro e non ultimo, puniti dalla legge perchè l'abbandono di un animale costituisce reato