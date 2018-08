Teatro Italo Argentino, oggi e domani "Loro 2" il film su Berlusconi

E' in programmazione questa sera e domani alle ore 22,00 al cinema italo argentino di Agnone il film "Loro 2" che si rifà alla vita del personaggio tanto discusso ed ex premier Silvio Berlusconi durante il suo matrimonio con Veronica Lario.

LORO 2 è la seconda parte del nuovo film di Paolo Sorrentino con protagonista Toni Servillo nei panni di Silvio Berlusconi. In questa seconda parte la crisi tra Silvio e Veronica (Elena Sofia Ricci) si fa ancora più profonda, e Berlusconi, rispolverando le sue vecchie ma immutate doti di straordinario venditore, le utilizza per manovre politiche che condurranno alla caduta del governo della sinistra e al suo ritorno sulla poltrona di Presidente del Consiglio. Ma la sua passione per le giovani donne, e per le "cene eleganti" lo condurranno inevitabilmente verso il baratro, rompendo l'incantesimo dell'innamoramento col quale aveva conquistato la moglie e gli italiani. E la caduta di Silvio va di pari passo con quella di un paese ridotto in macerie.