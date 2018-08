Consiglio regionale, Greco porta in aula la situazione del polo scolastico di Agnone

Lavoro agostano per il consiglio regionale del Molise. La nuova seduta, comprensiva di 8 punti all'ordine del giorno, è prevista infatti per giovedì 9 e precederà lo stop previsto ogni anno nei giorni di ferragosto. Gli argomenti previsti sono quelli che non sono stati discussi nella seduta accesa del 31 luglio. In primis la mozione del Pd per la costituzione di un comitato interregionale sul parco del Matese. Poi quella del Movimento Cinque Stelle sui precari storici dell'Asrem e della gestione dell'area portuale di Termoli.

Al quarto punto la richiesta del Pd all'assessore competente su come gestire lo spinoso tema delle politiche per l'immigrazione. Spicca il sesto punto all'ordine del giorno in cui l'agnonese Andrea Greco chiede la discussione dell'interrogazione sui tempi di consegna del Polo scolastico di Agnone. Otterrà qualche risposta o gli toccherà ancora mettere in scena qualche protesta eclatante tipo il blocco dei lavori del consiglio? La comunità agnonese attende con particolare interesse.