Il re tartufo in scena a San Pietro Avellana

Il tartufo nero più pregiato è il protagonista della 29esima edizione della Fiera del Tartufo Nero di San Pietro Avellana (IS), che si terrà sabato 11 e domenica 12 agosto 2018, nel bellissimo paesino altomolisano ad un passo dal fiume Sangro. Nel territorio della Riserva Mab della Biosfera UNESCO e vicino alla riserva naturale di Montedimezzo, San Pietro Avellana è caratterizzato da rigogliosi boschi e scenari naturali in cui nascono i preziosi funghi, che rendono le tavole prestigiose. Una lunga tradizione lega la storia del tartufo a quella di San Pietro Avellana e della sua Fiera, diventata punto di riferimento per la gastronomia del settore in tutto il centro-sud italiano. Nata come sagra di paese fuori dal centro abitato, evento pionieristico nel suo genere, è diventata una fiera dalla qualità ricercata, dove si utilizza solo tartufo fresco e prodotti sani e genuini.

Sabato 11 agosto gli stand che gli artigiani del tartufo imbandiranno dei tartufi migliori apriranno alle 17.00 e per tutta la sera, il 12 agosto dalle 10.00 del mattino. Non ci saranno solo i tartufi, ma anche altri prodotti e prelibatezze tipiche del territorio. A pranzo e a cena (dalle 12.00 e dalle 19.00 domenica, sabato solo pranzo) sarà possibile, in entrambi i giorni della manifestazione, deliziarsi con un menu degustazione a base di tartufo. Domenica 12 agosto, inoltre, si potrà assistere ad un’avvincente gara cinotartuficola, con i raccoglitori e i loro bravissimi cani alle prese con la sfida alla conquista dei tartufi nel più breve tempo possibile. Le due serate termineranno con spettacoli e musica. L’11 agosto dalle 21.00, toccherà al comico e attore Dario Cassini (da Colorado Cafè), e il 12 agosto ci sarà il concerto del mitico Alan Sorrenti, autore di hit come "Figli delle Stelle", a cui seguirà il dj set di Alex Spagnoli. La Fiera del Tartufo di San Pietro Avellana è organizzata dal Comune di San Pietro Avellana con la Pro loco Ad Volana. Si fregia del marchio dell’associazione nazionale “Città del Tartufo”.