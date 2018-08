Verlasce di Venafro, Tedeschi: disponibili 600mila euro per gli interventi

“Finalmente si è giunti a capo di una questione molto sentita da tutto il venafrano e che interessa l’intera regione Molise: il Verlasce. Com’è noto, la monumentale struttura ubicata nel centro storico della città di Venafro, versa da anni in stato di abbandono. Per mesi mi sono adoperato affinché si trovasse una soluzione per riportare il sito, che risale al I secolo d.C., al suo antico splendore e, oggi, posso dire con sicurezza che si dispone della cifra di 600mila euro utile per attuare i lavori necessari. Questi 600mila euro sono stati riscritti nel Bilancio Regionale il 21 giugno 2018 e possono essere utilizzati fin da subito. L’unica cosa che necessita di una verifica è il progetto dell’intervento, redatto il 14 maggio 2015 e approvato con apposito Decreto l’8 giugno dello stesso anno. Se tale progetto dovrà essere aggiornato e/o rielaborato, i tempi non si dilungherebbero di molto, anche perché il termine per la chiusura della concessione è fissato al 31 dicembre 2019. Ho già sollecitato la Sovrintendenza regionale affinché si attivi, in modo tale da poter partire con la gara d’appalto per assegnare i lavori a quella che sarà la ditta vincitrice, oppure 1 attendere l’aggiornamento del progetto e poi procedere con la suddetta gara. Una cosa è certa: i soldi ci sono e non si vedono grandi ostacoli. Sono più che certo che con questi fondi il sito del Verlasce avrà una grande spinta verso il ripristino totale, per il bene della città di Venafro e delll’intera regione. Ovviamente premeremo perché la stessa Sovrintendenza investa risorse proprie utili al completamento definitivo della struttura”.