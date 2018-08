Caldo intenso, bassomolise in fiamme

Il termometro segna più 30 in tutto il bassomolise. E' anche questa la concausa di incendi in diverse zone del territorio che si stanno verificando da questa mattina. In fiamme vegetazione spontanea a Nuova Cliternia, frazione di Campomarino (Campobasso) dove l'incendio ha lambito un vigneto; a evitare che si propagasse sono intervenuti i Vigili del Fuoco insieme alla Protezione civile di Campomarino. Roghi anche a Termoli e a Petacciato (Campobasso) dove sono impegnate diverse squadre.