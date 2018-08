Femminicidio a Roma, 57enne uccisa a martellate dal compagno 42enne in zona Appia

Ennesimo femminicidio nel territorio italiano. La conta ormai si farà con le statistiche di fine anno, che racconteranno con la fredda lucidità dei numeri, un fenomeno che non accenna a regredire. L'ultimo fatto di sangue è avvenuto a Roma. Nella stessa città dove la prima sindaca donna, Virginia Raggi, ha sfrattato la Casa Internazionale delle donne.

Ma andiamo ai fatti: Elena Panetta di 57 anni è stata trovata morta in casa a Roma con ferite alla testa. A dare l'allarme Emanuele Riggione il compagno 42enne. L'uomo si è presentato stamattina ai carabinieri di Latina raccontando di aver ucciso la compagna a martellate in un appartamento in via Corigliano Calabro, in zona Appia a Roma

.

Stando a quanto riferiscono le forze dell'ordine al Messaggero, l'uomo ha raccontato di averla colpita al culmine di una lite scoppiata nella tarda serata di ieri. Sul posto per i rilievi i carabinieri della compagnia Casilina. Sulla vicenda sono in corso indagini dei carabinieri di Latina. Il reo confesso si è presentato al comando provinciale dopo essere stato in procinto di suicidarsi in un terreno tra Latina e Terracina. La lite che ha portato al fatto di sangue sarebbe scoppiata per l'acquisto di cocaina, della quale il reo confesso faceva uso. L'arrestato è attualmente a disposizione del pm competente, il sostituto procuratore Valerio De Luca.