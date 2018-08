Campobasso, lite choc a via XXIV maggio: arrestato pregiudicato molisano

Un pregiudicato di Campobasso è stato arrestato per violenza domestica. Gli agenti delle volanti hanno evitato il peggio portandolo in carcere, dopo numerose segnalazioni dei vicini di casa. Il fatto è avvenuto all'alba di oggi, quando sono giunte al numero di emergenza 113 della Questura di Campobasso numerose segnalazioni di una violenta lite in atto all’interno di un appartamento nella centralissima via XXIV Maggio. Tutte le persone erano agitate ed impaurite per le urla provenienti dall’appartamento, segnalavano grida concitate di una donna e di un uomo, nonché i pianti forti di bambini impauriti.

Immediatamente sul posto il personale delle due volanti subito venivano richiamati da numerosi cittadini affacciati ai balconi che segnalavano il luogo del pericolo.Entrati nell’abitazione, gli Agenti si sono ritrovati davanti agli occhi una scena del crimine spaventosa. Si trattava di un appartamento messo a soqquadro con vetri in frantumi sul pavimento e copiose tracce di sangue sparse sui muri e sui pavimenti.Contemporaneamente le urla di una donna presente indirizzavano l’attenzione degli Agenti su due suoi parenti che si azzuffavano in una violenta lite. Uno dei due uomini era in evidente stato di alterazione alcolica e non solo aggrediva l’altro componente del nucleo familiare, ma si scagliava violentemente contro gli Agenti che con non poca difficoltà bloccavano l’uomo che oltretutto continuava a minacciare i parenti.Nella zuffa gli agenti sono stati colpiti da frammenti di vetro e purtroppo venivano a contatto col sangue presente ovunque. Una volta bloccato l’uomo, facevano giungere sul posto personale medico del 118 che lo trasportava al locale pronto soccorso dove anche gli agenti venivano poi refertati.

Dopo le cure del caso, l’uomo, già pregiudicato per svariati reati, veniva accompagnato negli uffici della squadra volante dove per lui, dopo i dovuti contatti con l’Autorità Giudiziaria, scattavano le manette ai polsi. Lo stesso veniva associato presso la casa circondariale di Campobasso per i reati di resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale. Nel contempo dagli uffici della Questura sono state attivate le dovute procedure al fine di accertare eventuali pregressi di violenza domestica in seno alla stessa famiglia.