Carovilli Wellness 2018, tutto il fitness nella piazza principale del paese altomolisano

Il 5 Agosto 2018 è stato il teatro di una intera giornata dedicata allo sport e al benessere, il Carovilli Wellness 2018. Nella piazza principale istruttori qualificati hanno seguito i numerosi partecipanti in numerosissime attività. La giornata prevedeva un’escursione in Mountain Bike, trekking all’interno dello splendido territorio carovillese, zumba, pilates, street workout, functional training, total body step e tantissime altre attività sportive dislocate in varie postazioni nel centro del paese.

Dopo il pranzo preparato dall’organizzazione, le attività sportive sono riprese e hanno interessato tutto il pomeriggio per concludersi con lo street workout per le strade del paese altomolisano.

A fine giornata si è tenuto il concerto degli “Onda d’Urto” in Piazza Municipio.

La Pro Loco di Carovilli ringrazia sentitamente Massimo Berardi e la locale sezione dell’Avis per la preziosissima collaborazione.