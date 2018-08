Agnone, automobile devastata durante la notte

Il legittimo proprietario ha esposto regolare denuncia presso la locale compagnia dei carabinieri . L'automobile lasciata parcheggiata nei pressi della zona denominata mercato a Agnone, ieri sera 5 agosto 2018 intorno alle ore 20.00, questa mattina amara e inaspettata sorpresa: l'auto era irriconoscibile, era stato completamente infranto il vetro posteriore . La foto copertina mostra l'entità del danno.La denuncia , naturalmente contro ignoti, ha dato esito anche ad un sopralluogo dei carabinieri. I proprietari costernati dall'accaduto, non solo per il danno economico che hanno subito, ma colti di sorpresa da un atto di violenza inaspettata, accaduto in un paese con meno di 5000 anime, finora garanzia di tranquillità e rispetto. Sarebbe interessante pubblicare la mappatura del posizionamento delle telecamere