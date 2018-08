"Trivento ritorno al passato": ecco il lavoro di Tullio Farina

"Trivento ritorno al passato" : è questo il titolo dell'ultimo lavoro dell'ex sindaco Tullio Farina. Verrà presentato dopodomani 9 agosto alle 18.30 al centro polifunzionale comunale. L'evento vedrà la partecipazione della città di Trivento. Oltre all'autore, interverranno il moderatore Armando Quici e i relatori Pasquale D'Elisa con il presidente della Pro Loco Luigi Pavone.

Quello che l'autore ha voluto fare è stato un lavoro semplice e aderente alla realtà. Lo ha voluto scrivere senza usare paroloni per essere letto da tutti. Non è un esperimento scientifico e non si basa su documenti scritti ma sull'esperienza personale vissuta da bambino dello stesso autore. Il lavoro vuole coprire circa 80 anni di storie triventine dal 1900 fino agli anni 80 con il supporto di foto d'epoca che descrivono gli aspetti più caratteristici delle famiglie, le loro tradizioni e il modo d'agire.

Il libro si divide in tre sezioni: la prima relativa alla ricerca dei soprannomi delle famiglie di Trivento, la seconda riguarda i giochi che bambini e ragazzi facevano tanto tempo fa, la terza è relativa alle tradizioni popolari dove vengono descritte le abitudini di una volta. Il lavoro è chiuso dagli elenchi degli studenti di Trivento dal 1947 al 1976/77.

Questi elenchi sono il risultato di una lunga ricerca fatta presso l’archivio delle scuole di Trivento, per gentile concessione della dirigente scolastica prof.ssa Maddalena Chimisso. Dagli elenchi mancano solo gli studenti dell’Istituto per geometri, essendostato esso una sezione staccata dell’Istituto per geometri di Campobasso.