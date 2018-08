Pescolanciano: Coppia di pregiudicati denunciata per possesso di arnesi da scasso

A Pescolanciano, i Carabinieri di Isernia, hanno beccato una coppia di pregiudicati, proveniente dall’hinterland napoletano. I due erano a bordo di un furgone, all’interno del quale, oltre ad alcune casse di prodotti ortofrutticoli, sono stati rinvenuti vari arnesi atti allo scasso, in particolare utili per aprire e forzare serrature. Da un controllo eseguito attraverso la banca dati delle Forze di Polizia, i Carabinieri hanno scoperto che uno dei due, nel recente passato si era reso protagonista di una singolare tipologia di truffa commessa in alcuni comuni del nord Italia. Infatti, presentandosi acasa di persone anziane per proporgli la vendita a buon prezzo di prodotti ortofrutticoli, le distraeva, permettendo così ad un suo complice di rovistare nelle stanze dell’abitazione per arraffare denaro contante e oggetti di valore. Pertanto i militari non escludono, che i due fossero giunti in provincia di Isernia proprio per perpetrare una truffa ai danni di anziani. Intanto i due sono stati fermati ed accompagnati in caserma dove nei loro confronti è scattata una denuncia per possesso ingiustificato degli arnesi che sono stati sottoposti a sequestro.